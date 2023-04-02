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      Акмолинская область

    Подъем уровня воды ожидается в реках Тобыл, Есиль и Нура

    2 Апреля 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие два дня 3-4 апреля 2023 года в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды в бассейнах рек Тобыл, Есиль, Нура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Реки, на которых возможно превышение опасных уровней:

    Костанайская область

    - гп р. Аят – с. Варваринка (факт на 1 апреля 12 ч. – 487 см, опасный уровень – 600 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

    - р. Желкуар – п. Чайковское (факт на 1 апреля 12 ч. – 480 см, опасный уровень – 550 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

    Карагандинская область

    - гп р. Токырауын – а. Актогай (факт на 1 апреля 12 ч. – 309 см, опасный уровень – 440 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

    - гп р. Талды – с. Новостройка (факт на 1 апреля 12 ч. – 423 см, опасный уровень – 555 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

    - гп р. Улкен Кундызды – п. Киевка (факт на 1 апреля 12 ч. – 226 см, опасный уровень – 360 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

    Акмолинская область

    - гп р. Селеты – выше Селетинского водохранилища (с. Бестогай) (факт на 1 апреля 8 ч. – 833 см, опасный уровень – 840 (1050) см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

    При превышении опасных отметок возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Карагандинская область Костанайская область Паводок
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