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    Почтовая марка в честь Жамбыла Жабаева выпущена в Азербайджане

    5 Марта 2022, 07:29

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Международный фонд тюркской культуры и наследия в целях популяризации многовековой культуры и истории тюркских народов реализует новый проект под названием «Три Озана вместе» (озан - поэт-певец), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

    В рамках проекта были выпущены почтовые марки в связи с годовщиной трех выдающихся поэтов тюркского мира - Юнуса Эмре, Ашыга Алескера и Жамбыла Жабаева. Марки были введены в обращение при совместном сотрудничестве Международного фонда тюркской культуры и наследия и ООО «Азерпост» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

    Проект посвящен 700-летию со дня смерти выдающегося мастера турецкой литературы Юнуса Эмре, 200-летнему юбилею выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства Ашыга Алескера и 175-летнему юбилею великого казахского поэта Жамбыла Жабаева.

    Презентация проекта направлена на популяризацию среди широкой публики богатых творческих образцов великих мастеров тюркского мира.

    Дизайн марок отражает портреты поэтов, которые были созданы азербайджанским художником Орханом Гараевым.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Культура Азербайджан Тюркский мир
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