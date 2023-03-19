Почти все уголовные дела расследуют в электронном формате в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов рассказал на брифинге о цифровизации в органах внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный полицейский области остановился на следственной работе, которая традиционно связана с большим объемом бумажной работы.

«Расследование уголовных дел переведено в электронный формат, внедрена трехзвенная модель досудебного производства, где каждая последующая стадия согласуется с надзирающей прокуратурой. Всё это происходит в электронном виде, дистанционно, без лишней траты рабочего времени. Сейчас более 99% уголовных дел в нашей области расследуются в электронном виде», - сообщил А.Кабдулдинов.

Он добавил, что делопроизводство в департаменте полностью перевели в цифровую плоскость. Все сотрудники имеют доступ к единой системе электронного документооборота и цифровую подпись.

«Рассмотрение почты, согласования и подписания происходят практически мгновенно, без хождения от кабинета в кабинет с бумажными вариантами документов. Конечно же, это экономия не только времени, но ресурсов, человеческих и материальных», - отметил начальник департамента полиции.

Обратиться в полицейское ведомство жители региона тоже могут в электронном виде, через единую платформу приема и обработки обращения «е-Otinish».



