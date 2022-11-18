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    Почти половину преступлений в Жамбылской области совершает молодежь

    18 Ноября 2022, 05:38

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С подростками, склонными вести криминальный образ жизни, сотрудники прокуратуры области проводят системную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для предупреждения противоправного поведения среди подрастающего поколения прокуратура Жамбылской области считает, что госструктурам и общественным организациям необходимо работать вместе, - сообщают в ведомстве. – Консультативный совет при прокуратуре области привлекает экспертов и специалистов для работы с молодежью по двум направлениям. В первом сотрудники правоохранительных органов пресекают отдельные виды правонарушений и проводят профилактическую работу с детьми, состоящими на учетах. Во втором направлении работники общественных организаций области, а также различных отделов акиматов занимаются работой по повышению правовой культуры среди молодежи, реализуют образовательные и воспитательные меры».

    По информации прокуратуры региона, в Жамбылской области свыше 270 тыс. несовершеннолетних учатся в 500 колледжах и школах области. В ведомстве отмечают, что субъектами преступлений в области в 40 % случаев является молодежь от 14 до 29 лет. Почти 60 % правонарушений – это кражи, и преимущественно сотовых телефонов.

    Эксперты Консультативного совета при прокуратуре области отмечают, что причинами противоправного поведения подростков могут быть недостаточное воспитание со стороны родителей, отсутствие образования или рабочей деятельности, влияние криминальных групп в подростковом возрасте. Чтобы исправить ситуацию в регионе, специалисты рекомендуют принять меры для повышения правовой культуры подрастающего поколения.

    Так, члены совета одобрили новые методические материалы по правовому обучению для учащихся седьмых и восьмых классов школ, наиболее подверженных криминальному влиянию, презентовали методическое пособие по профилактике суицида и саморазрушительного поведения среди подростков, а также предложили пересмотреть подходы в работе психологов в учебных заведениях. Через социальные сети планируется распространить серию видеороликов о преступном поведении подростков и ответственности за совершение правонарушений.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Безопасность Общество Молодежь
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