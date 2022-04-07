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    Почти половина гидротехнических сооружений в РК находится аварийном состоянии - сенатор

    7 Апреля 2022, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Сергей Ершов попросил Правительство принять необходимые меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение и ликвидацию паводковых ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждая весна в Казахстане сопровождается паводками. Особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений на плотинах и дамбах, подавляющее большинство которых построены в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. Почти половина гидротехнических сооружений Казахстана находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте либо модернизации», - сказал Сергей Ершов, озвучивая свой депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК в ходе пленарного заседания Сената.

    Сенатор напомнил, что в феврале текущего года Президент поручил Правительству разработать проект нового Водного кодекса, поскольку принятый в 2003 году Кодекс не дает возможности сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать.

    «Следует отметить, что этот вопрос на протяжении ряда лет обсуждался в Сенате на парламентских слушаниях, правительственном часе, где совместно с участием ученых и экспертов были выработаны комплексные рекомендации с пошаговыми действиями. Правительство, руководители центральных и местных исполнительных органов в своих отчетах и ответах не раз нас заверяли о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны, однако текущая паводковая ситуация, в частности, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях свидетельствует об обратном», - сказал сенатор Ершов.

    В связи с этим, депутат попросил Правительство принять необходимые системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение и ликвидацию паводковых ситуаций и дать ответ на ближайшем заседании Палаты.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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