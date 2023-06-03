Почти полмиллиона тенге заплатит акмолинец за дачу взятки инспектору полиции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К штрафу в размере 465 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе приговорен житель Кокшетау, пытавшийся дать взятку инспектору полиции после того, как был задержан пьяным за рулем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробности дела сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Житель Кокшетау передвигался в ночное время по городу на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения без включенных фар. Его автомашина была остановлена инспекторами патрульной полиции. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил стражу порядка денежное вознаграждение. Несмотря на все предупреждения, он положил 31 тысячу тенге на панель патрульной машины. Об этом незамедлительно сотрудники полиции сообщили в оперативную часть.

«Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением. Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Приговором суда К. признан виновным в даче взятки должностному лицу по ч.1 ст.367 УК РК. Ему назначен штраф в 15-кратной сумме взятки в размере 465 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Изъятая сумма взятки обращена в доход государства», - пояснили в ведомстве.

Кроме этого, в отношении подсудимого были составлены два протокола об административных правонарушениях за нарушение ПДД и невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, по которым ему назначен административный арест на 15 суток, лишение права управления транспортным средством на 8 лет и штраф.

Прошедший судебный процесс над задержанным был показательным: в зал суда были приглашены сотрудники полиции.

Приговор не вступил в законную силу.