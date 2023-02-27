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    Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизных марок выявили у жителя Караганды

    27 Февраля 2023, 09:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу были проведены следственные действия в сфере теневой экономики, в ходе которых изобличена незаконная предпринимательская деятельность жителя города Караганды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    В ходе обысков в складских помещениях обнаружена и изъята табачная продукция различных марок и наименований в общем количестве более 432 тысяч пачек. Согласно заключению специалиста, общая стоимость изъятой неучтенной табачной продукции превышает 280 млн тенге. Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

    АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Другие государственные органы Караганда
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