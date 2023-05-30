Почти полмиллиарда тенге задолжали своим детям алиментщики в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —На конец мая у частных судебных исполнителей находится свыше 16 тысяч производств о взыскании алиментов, из которых добровольно погашается только чуть более 6 тысяч, передает корреспондет МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции Костанайской области Темирбека Нажиканова.

«Сумму задолженности по 1223 проблемным алиментам составляет 484 794 712 тенге, из них задолженность по алиментам свыше 3-х месяцев частично погашается в добровольном порядке - 218, задолженность по алиментам не погашается вообще - 298. Причина увеличения дел связана с ростом общего количества исполнительных производств: только с начала года возбуждено 1 524 исполнительных производства, за 5 месяцев 2022 года возбуждено 1 272 производства», - говорит Т. Нажиканов.

Фото: департамент юстиции Костанайской области

Основными причинами неисполнения своих обязательств должниками являются асоциальный образ жизни, отсутствие постоянного места работы и ликвидного имущества, сокрытие источников дохода, зачастую путем занижения своей заработной платы.

В ведомстве отмечают, что для решения этой проблемы в 2019 году Министром юстиции, акиматом области и председателем республиканской Палаты частных судебных исполнителей заключен и реализуется Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу взыскания алиментов.

При содействии акиматов, центров занятости населения, органов прокуратуры проводятся ярмарки вакансий. С начала года проведены три такие ярмарки. По результатам трудоустроено 27 должников по алиментам.

Нажиканов отмечает, что имеющийся у судебного исполнителя арсенал существенного влияния на злостных должников не оказывает.

«Как показывает практика, действенным механизмом в таких случаях является административная или уголовная ответственность. За текущий период 2023 года в суды направлено 64 материалов о привлечении должников к административной ответственности»,- подытожил он.



