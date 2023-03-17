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    Почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырауской области

    17 Марта 2023, 14:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырауской области благодаря совместным действиям региональных департаментов госдоходов (ДГД) и экономических расследований (ДЭР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

    В рамках обеспечения стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Агентством по финансовому мониторингу постоянно ведутся работы по ликвидации фактов излишнего посредничества.

    Совместными усилиями департамента АФМ и ДГД по Атырауской области в результате проведенного анализа через базу ЭСФ выявлен оптовый поставщик ТОО «АтырауПробСнаб», предоставляющий сливочное масло в два супермаркета региона с наценкой 82-104%.

    В результате исполнительными органами должностное лицо ТОО «АтырауПробСнаб» привлечено к административной ответственности. Торговая сеть перешла на закуп данного товара напрямую у производителя.

    В результате принятых мер цена сливочного масла «Масло 72,5% Верхний Услон 5кг» снижена производителем с 2690 тенге до 1680 тенге (снижение на 37,5%).

    Работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжена.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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