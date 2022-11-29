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    Почти на 1 млрд тенге скрыл налоги глава павлодарского ТОО

    29 Ноября 2022, 21:08

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Павлодарской области установил факт уклонения от уплаты налогов с причинением ущерба государству в 936 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом экономических расследований по Павлодарской области установлена незаконная деятельность руководителя ТОО «САFАН COLOUR» Семенова С.Н., который в период с 2014 по 2018 годы вносил в налоговые декларации заведомо искаженные данные о доходах и расходах, в результате которых государству причинен ущерб в размере 936 млн тенге», - сообщили в ДЭР по региону.

    С.Н. Семенов признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 245 УК РК «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций». Ему назначено наказание сроком 3 года и 4 месяца условно из-за амнистии к 30-летию Независимости Республики Казахстан с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях.

    «Вместе с тем, в доход государства конфискованы два дорогостоящих автомобиля марки RANGE ROVER, - добавили в ДЭР.
    Павлодарская область Экономика Налоги
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