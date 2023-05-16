Почти миллион тенге получили мошенники от 21-летнего петропавловца

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Почти миллион тенге получили мошенники от 21-летнего петропавловца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года свыше 10 североказахстанцев стали жертвами мошенников, обещающих разного рода «быстрый заработок» в интернете. Один из них, 21-летний житель Петропавловска, поделился своей историей, чтобы предостеречь соотечественников. По словам молодого человека, он не ожидал, что на популярном видеохостинге YouTube можно встретить недостоверную рекламу. Поэтому поверил видеоролику якобы одной из крупных нефтяных компаний, в которой был обещан заработок на бирже.

В WhatsApp мошенники ему прислали ссылку на скачивание «биржевого приложения». В дальнейшем общение с «трейдерами» осуществлялось через Skype, звонки приходили то с казахстанских, то с британских номеров. Доверяя обещаниям о крупных дивидендах, он за продолжительное время «инвестировал» 700 тысяч тенге своих средств и 250 тысяч тенге, взятых в кредит. В какой-то момент мошенники начали настойчиво требовать, чтобы петропавловец взял еще один кредит и «вложил в биржевую игру» миллион тенге. Тогда молодой человек стал искать в интернете отзывы пользователей о данной бирже и понял, что стал жертвой сетевых аферистов.«Будьте бдительны! Проверяйте любую информацию из интернета, не окажитесь в такой ситуации, в какой оказался я», — призывает он сограждан.По словам начальника управления криминальной полиции ДП СКО Марата Жумалиева, приемы мошенников могут отличаться большим разнообразием, но всегда следует быть настороже, если вам сулят «легкие деньги», участие в каких-либо сверхвыгодных «акциях», «розыгрышах призов» и прочем, даже если обещания сопровождаются символикой известных брендов. Обязательно нужно проверять информацию об акциях на официальных ресурсах.

