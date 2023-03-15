Почти каждый третий житель Костанайской области - представитель молодежи

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области насчитывается более 240 тысяч представителей молодежи. О том, какая работа проводится в решении актуальных вопросов молодежи, рассказал сегодня руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день численность молодежи Костанайской области достигла 242 896 человек, это 29% населения.

«Для содействия в решении актуальных вопросов молодежи в области выстраивается последовательная работа. Во-первых, организуется работа по решению вопросов трудоустройства. По области уровень молодежной безработицы составляет 2,9% при республиканском показателе 3,8%. Доля молодежи NEET по итогам 4 квартала 2022 года составила 4,5% при республиканском показателе 6,3%», - сообщил Марат Журкабаев.

Только с начала года, по данным ведомства, в регионе оказано содействие в занятости более тысячи молодым людям. По программе «С дипломом в село» в текущем году запланировано выдать 211 бюджетных кредитов, а подъемные пособия выдать 435 специалистам.

В ходе выступления руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев также сообщил, что совместно с управлением координации занятости и соцпрограмм ими ведется работа по уточнению списков молодежи, попадающих под категорию NEET.

«На сегодняшний день указанные данные подтверждаются лишь на 28%. По итогам работы мы прогнозируем снижение показателя нетрудоустроенной и незарегистрированной молодежи. Согласно экспертного опроса, на рост числа молодежи категории NEET влияют такие факторы, как слабая профориентационная работа, отсутствие содействия в трудоустройстве. В основном, абитуриенты выбирают специальность, на которую легче поступить на грант по причине низкого материального положения», - говорит Марат Журкабаев.

В этой связи он озвучил необходимость пересмотра подходов профориентационной работы в школах.

«По зарубежному опыту эту работу должны выполнять профессиональные профориентологи, а не учителя, которые выполняют это как часть дополнительной нагрузки», - добавил Марат Журкабаев.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что решать актуальные вопросы молодежи важно своевременно и не делать это по остаточному принципу.

«В первую очередь, наша с вами задача - создать все условия, в том числе доступное жилье, достойная оплата труда, качественное образование и организация досуга. В эту работу должны вовлекаться не только госорганы, но и системообразующие предприятия», - отметил на совещании аким области.

В пример глава региона привел «Сарыаркаавтопром», где доля молодежи составляет 45%.

«Здесь организованы курсы подготовки, организовано дуальное обучение совместно с Костанайским колледжем автотранспорта. Таких примеров по области не так много. Поэтому нужно комплексную работу по подготовке кадров, по организации комплексного развития молодежи проводить», - поручил Кумар Аксакалов.

