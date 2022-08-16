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    • Почти 9 тыс. правонарушений выявлено на дорогах Атырауской области

    16 Августа 2022 07:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С 19 июля по 18 августа сотрудниками патрульного департамента полиции Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За 20 первых дней выявлено почти 9 тыс. правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории города и региона. За первые 20 дней в Атырауской области выявлено 8 тыс. 638 административных правонарушений, 315 автомашин доставлены на штрафстоянку. Основные нарушения – 467 машин не прошли техосмотр, выявлено 457 случаев использования мобильных телефонов за рулем, 1 тыс. 230 водителей ехали, не пристегнув ремень безопасности, 277 человек нарушили правила маневрирования, 22 водителя выехали на встречную полосу движения, 13 проехали на запрещающий сигнал светофора. В числе нарушений также непредоставление преимущества пешеходам – 69 случаев, создание аварийной ситуации – 39, нарушение правил проезда железнодорожных переездов – 17, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – 61. Выявлено 34 водителя без прав», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Кроме того, выявлено 3 тыс. 881 других нарушений правил дорожного движения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Безопасность #Дороги
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