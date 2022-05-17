Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Почти 80 тонн сахара находится в стабфонде Акмолинской области

    17 Мая 2022, 14:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ежедневные поставки сахара из стабфонда в павильоны «KoksheMarket» увеличат из-за обращений граждан. Об этом сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе СПК «Kokshe».

    Жители Акмолинской области все чаще жалуются на отсутствие сахара в магазинах, а если он где-то и есть в наличие, то по цене около 500 тенге. В пресс-службе СПК «Kokshe» пояснили, что сахар из стабилизационного фонда Акмолинской области реализуют в павильонах «KoksheMarket» по 340 тенге за кг.

    «Чтобы не допустить спекуляции, принято решение продавать по два кг сахара в одни руки. Из-за высокого спроса на данный продукт горожане активно раскупают сахар, занимая очередь едва ли не с шести часов утра. Среди покупателей – пенсионеры, домохозяйки, а также работники небольших пекарен и другие категории граждан», - пояснили в ведомстве.

    Сотрудники продкорпорации успокоили акмолинцев - поставки сахара в павильоны «KoksheMarket» увеличат.

    «Однако нет сомнений, что и его будут разбирать с большой скоростью. На складах СПК «Kokshe» сейчас находится 78 тонн сахара. Рассматриваются варианты закупа новой партии сахара к ягодному сезону, однако, с учетом экономической ситуации на данном рынке, высока вероятность, что цена на него будет уже выше», - добавили в ведомстве.

    В то же время продкорпорация на сегодняшний день ведет переговоры о закупке сахара из Индии, правда, оператор пока не определен.

    Ранее сообщалось о том, что антимонопольный департамент по Акмолинской области вынес уведомления крупным поставщикам сахара в регионе из-за нарушения законодательства в части установления и поддержания цен. По итогам проведенного анализа в действиях двух крупных оптовых реализаторов сахара усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства. В их адрес направлено уведомление о необходимости снижения цены на сахар до обоснованного уровня и впредь не допускать подобных действий.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Цены и тарифы Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Ехавшие на скутере подростки пострадали в ДТП в Акмолинской области
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде