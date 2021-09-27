Почти 80 дел за три с половиной года направлено в суды по фактам коррупции в сфере экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факты коррупции в сфере экологии обсудили на выездном совещании сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана с участием руководства ведомства, его территориальных органов и подведомственных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного агентства.

В своем выступлении первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов обратил внимание на серьезные коррупционные риски в курируемых Министерством сферах, обратив внимание на необходимость срочного принятия системных мер по их устранению.

«Большую обеспокоенность вызывают участившиеся факты совершения коррупционных правонарушений сотрудниками подразделений экологического контроля. Установленные законом значительные штрафы за нарушение экологических требований используются недобросовестными работниками для оказания давления на предпринимателей и требования незаконных вознаграждений», – акцентировал он.

В свою очередь, руководитель Службы превенции Агентства Мурат Тюлеубаев сказал, что за последние 3,5 года по фактам коррупции в курируемых Министерством сферах Антикоррупционной службой направлено в суд почти 80 дел. К примеру, 6 сентября по приговору суда к 11 годам лишения свободы осужден бывший и.о. руководителя Департамента экологии по Кызылординской области гр. А., который получил взятку в размере 30 млн тенге. В день вынесения приговора гр. А. задержан главный экологический инспектор – заместитель руководителя Департамента экологии этой же области гр. Т., который подозревается в получении взятки в размере 50 млн тенге за оказание содействия в отзыве иска.

«По каждому уголовному правонарушению надо провести детальный анализ и установить точные причины и условия, способствующие коррупции», – заключил Мурат Тюлеубаев.

По итогам совещания министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев резюмировал, что по каждому коррупционному факту в Министерстве будут приняты дисциплинарные меры. Он поручил руководителям всех уровней усилить работу по профилактике коррупционных проявлений среди сотрудников на вверенных участках, неукоснительно соблюдать требования закона о противодействии коррупции и принятые руководителями всех уровней обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений, обеспечить прозрачность и подотчетность.