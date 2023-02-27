Почти 75% школьников Казахстана живут в полных семьях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 75% школьников Казахстана живут с обоими родителями. Такие данные опубликованы в отчете о факторах образа жизни школьников Казахстана, их физическом, психическом здоровье и благополучии. В документе собраны обширные данные более 7400 школьников страны в возрасте 11, 13 и 15 лет. Отчет основан на исследовании «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC) за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«74,9% детей живут с обоими родителями. Среди них 72,9% детей живут с отцом и матерью, 1,7% - с матерью и отчимом, 0,3% - с мачехой и отцом. 21,4% проживают с мамой, 3,1% - с папой, 0,6% - в приемной семье», - говорится в отчете.

Среди детей, которые проживают с обоими родителями, у 68% работают и отец, и мать, у 26,1% - только один родитель, у 1,7% - не работают оба родителя.

По социально-экономическому статусу семьи доля детей с низким уровнем достатка составляет 19,4%, со средним уровнем – 61%, с высоким – 19,6%. При этом, как отмечается в отчете, в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличился процент школьников из семьи со средним и высоким достатком и уменьшился – с низким.

Как выяснилось в ходе анализа, подросткам легче говорить о том, что их волнует, со своими матерями (89,4%), чем с отцами (80,4%). К 15 годам качество общения с родителями ухудшается, особенно у девочек. Мальчики всех возрастов чаще сообщают о том, что им легко общаться с мамой и папой, чем девочкам.

Каждый день вместе за одним столом с семьей принимают пищу 78,4% школьников.

Большинство подростков (76%) ощущают высокую поддержку со стороны семьи. Этот показатель выше у мальчиков, чем у девочек, с возрастом цифра снижается. С 2018 года к 2022 году отмечается уменьшение доли детей с высокой поддержкой семьи на 5%. В среднем 64,9% детей сообщают о высокой поддержке друзей.



