Почти 70 кустов конопли вырастил во дворе житель Риддера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Более семи килограммов конопли вырастил у себя во дворе житель Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Сотрудники криминальной полиции ОП города Риддера осуществили успешное задержание 35-летнего местного жителя.

Риддерчанина подозревают в культивировании наркотиков. В ходе безотлагательного обыска по месту жительства задержанного, во дворе дома было обнаружено 67 кустов растения, которое, как показала экспертиза, оказалось коноплей и относится к наркотическим средствам. Общий вес «дурманящей травы» составил 7 тыс. 350 граммов.

Как пояснил 35-летний хозяин дома, коноплю он выращивал для личного употребления.

В отношении преступного «садовника» была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 300 УК РК.



