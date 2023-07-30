Почти 500 соцобъектов полностью адаптированы для лиц с инвалидностью в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках обеспечения законных прав лиц с инвалидностью в Акмолинской области проведена адаптация 667 объектов социальной инфраструктуры. Из них 475 объектов полностью адаптированы для всех категорий людей с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось, в Казахстане реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии AMANAT и проект «Кедергісіз келешек», разработанный по поручению Главы государства в 2021 году.

Проектом определены 22 тыcячи приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год ежегодно должно быть адаптировано по 4400 объектов. По состоянию на 1 июля адаптировано 9 128 объектов.

В Акмолинской области за 5 лет предусмотрена адаптация 1294 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью. Из 776 объектов, запланированных к адаптации в период с 2021 по 2023 годы, местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 667 объектах.

В ходе «постконтрольных» проверок, проведенных департаментом Комитета труда и социальной защиты по Акмолинской области подтверждена полная адаптация 475 объектов.

Так, в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны государственные учреждения – 104 (77 акиматов, 13 отделов местных исполнительных органов, 6 управлений, 1 департамент, 2 районных суда, 5 центров оказания специальных социальных услуг);

объекты здравоохранения – 66 (13 больниц, 7 поликлиник, 1 медицинский центр, 31 врачебная амбулатория, 5 фельдшерских амбулаторных пунктов, 9 медицинских пунктов);

объекты образования – 171 (135 школ, 13 детских садов, 14 колледжей, 2 коррекционных кабинета, 2 музыкальных школы, 4 корпуса университета, 1 учебно-производственный комбинат);

объекты культуры – 52 (27 домов культуры, 3 музея, 2 архива, 4 библиотеки, 1 театр, 1 досуговый центр, 12 сельских клубов, 2 дома творчества);

объекты спорта – 9 (1 дворец спорта, 8 спортивных школ и комплексов);

прочие объекты сферы обслуживания – 73 (10 филиалов банков, 11 центров обслуживания населения, 5 почтовых отделений, 21 торговый дом, магазин, 9 аптек, 1 стоматологии, 5 ж/д вокзалов и др.).

На 192 объектах, отнесенных к частично адаптированным, выявлены 276 нарушений: для лиц с нарушением слуха – 36; с нарушением зрения – 111; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 42, для лиц, передвигающихся на кресло-коляске – 87.

Местным исполнительным органам даны рекомендации по устранению выявленных замечаний для завершения мероприятий по адаптации.

Также до конца 2023 года планируется адаптировать еще 109 объектов.

Кроме того, в рамках государственного контроля департаментом проведено 32 проверки объектов социальной инфраструктуры, из них 25 – профилактический контроль, 7 – внеплановые проверки, проведённые по обращениям и по контролю за исполнением предписаний.

По итогам всех проверок выдано 25 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 2 административных штрафа на сумму более 2,4 млн тенге.

При проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф.