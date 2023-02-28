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      Северо-Казахстанская область

    Почти 50 косуль отстрелили браконьеры в СКО

    28 Февраля 2023, 18:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемых в истреблении почти 50 косуль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, задержаны трое жителей региона.
    «Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью получили информацию о наличии незарегистрированного оружия у одного из жителей Петропавловска. Ранним утром 27 февраля на загородной трассе полицейские остановили автомашину «ВАЗ – 2115» под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев, 29 и 30 лет.

    При осмотре в багажнике автомашины стражи порядка обнаружили и изъяли четыре туши сибирской косули, два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, марки «ТОЗ», два патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение.

    «При проведении дальнейших мероприятий из домика в одном из дачных обществ Петропавловска были изъяты две туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Незаконная охота». Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска», - сообщил начальник управления Жандос Басыбаев.

    Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП (более 17 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Браконьерство
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