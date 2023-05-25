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    Почти 380 тысяч га неиспользуемых земель в Жамбылской области возвращены в госсобственность

    25 Мая 2023, 12:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На брифинге в СЦК аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов рассказал о том, как решается проблема дефицита пастбищных угодий. Глава региона также проинформировал о том, что почти 380 тысяч га неиспользуемых земель возвращены в госсобственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа по решению проблем дефицита пастбищных угодий проводится по 5 направлениям. Мы увеличили с 363 до 741 тысячи га путем добавления к населенным пунктам земель, находящихся в земельном фонде запаса. На баланс сельских округов передали 49,2 тысячи га пастбищ, расположенных в радиусе пяти километров вблизи населенных пунктов. Организуется вывоз крупного рогатого скота на земли лесного фонда. На 1 млн 80 тыс. га пастбищ вывезено 245 тысяч голов скота. С крестьянскими хозяйствами заключены меморандумы о беспрепятственном выпасе скота. 379 тысяч га неиспользуемых земель возвращены в государственную собственность. В результате проделанной работы, снижен дефицит пастбищ на 164 тысяч га», - сказал Нуржан Нуржигитов.

    Он также отметил, что в этом году планируется вернуть 200 тысяч га неосвоенных, незаконно предоставленных пастбищных угодий и выдать 69,3 тысячи га земель населенным пунктам в качестве пастбищ.

    Ранее Нуржан Нуржигитов рассказал о том, как в регионе намерены бороться с дефицитом воды сельхозназначения.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Жамбылская область Сельское хозяйство
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