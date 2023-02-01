Почти 300 старых лифтов в Актобе нуждаются в замене

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе 259 лифтов многоэтажных домов нуждаются в замене в связи с превышением нормативного срока эксплуатации. В городе в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» идет работа по замене лифтов за счет средств местного бюджета. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением аким Астанинского района города Актобе Айбек Купенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Айбека Купенова в городе насчитывается 330 этажных домов, в которых эксплуатируются 659 лифтов. Из них 259 лифтов превысили нормативный срок эксплуатации 25 лет. Они представляют опасность для жизни жителей.

«Акиматом города Актобе с 2018 года в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» ведется работа по замене лифтов за счет средств местного бюджета. За 2018-2021 годы по городу было заменено 34 лифта на сумму 264,3 млн тенге. В 2022 году из местного бюджета было выделено 191 млн тенге для замены 21 лифта», - сообщил Айбек Купенов.Также он рассказал, что в этом году планируется отремонтировать 179 дворов многоэтажных домов района. За 2020-2022 годы был проведен средний ремонт 237 внутридворовых дорог. Дополнительные 327 дворов требуют ремонта.

По словам А. Купенова, в 2023 году будет проведен капитальный ремонт 13 улиц на общую сумму более 1,9 млрд тенге. Это улицы Елек, Жанаконыс, М.Ауэзова, Казангап, Хмельницкий, Тлепбергенова, Целинная, М.Жумабаева, М. Копейұлы, А.Чехова, С. Балмуканова, Станционная, Локомотивная, Тургенева. На 7 улицах продолжится средний ремонт.



