Почти 3,5 млн тенге может заплатить житель Тараза за мошенничество при легализации авто

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, почему следует получать необходимые госуслуги в госучреждениях, а не искать обходные пути, рассказали в жамбылской полиции на примере жителя, потерявшего крупную денежную сумму при легализации иностранного автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, житель областного центра обратился в управление полиции города Тараза с заявлением, в котором сообщил, что в апреле этого года некий мужчина завладел его деньгами в сумме 137 тысяч тенге и скрылся.

«Житель Тараза намеревался поставить на учет РК свой автомобиль с иностранными номерами и доверился лицу, пообещавшему помочь с легализацией, - пояснили в пресс-службе ведомства. - При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 34-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания».

По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса РК, ведется следствие.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи МРП (3 450 тысяч тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает: для того чтобы не оказаться жертвами мошенников, нужно не искать пути обхода действующего закона, а следовать его букве. Все услуги необходимо получать в госорганах. Иначе такой шаг, в обход законных процедур оформления, может повлечь за собой уголовную ответственность, причем, для обеих сторон.

Как сообщалось, в Казахстане проводится разовая легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Для исполнения данного поручения Главы государства внесены необходимые изменения в Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».



