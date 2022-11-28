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    Почти 200 школьников участвуют в республиканской президентской олимпиаде

    28 Ноября 2022, 20:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 192 школьника примут участие в республиканском этапе Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла. Победители получат гранты на обучение в таких вузах, как Казахстанско-Британский технический университет (9) и Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова (5), передает СМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

    Третий тур олимпиады пройдет на базе Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова с 29 ноября по 2 декабря текущего года.

    «В первом этапе олимпиады приняли участие почти 3 тыс. школьников. Динамика участия детей растет. Они состязались в знаниях математики, биологии, химии и физики. Кстати, в соревнованиях могут принимать участие обучающиеся 11 (12) классов, ранее не участвовавшие в республиканских и международных предметных олимпиадах. Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени Министерства просвещения и получат преимущественное право на получение гранта при распределении. К примеру, в прошлом году 20 казахстанских вузов предоставили почти 50 грантов победителям данной олимпиады. В этом году представители центра «Дарын» обратились в вузы, и они поддержали инициативу о предоставлении образовательных грантов. Так, Казахстанско-Британский технический университет выделил девять грантов для победителей, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова – пять грантов», - рассказала председатель Комитета среднего образования МП РК Гульмира Каримова.

    Церемония закрытия и награждение победителей и призеров Олимпиады состоится 2 декабря 2022 года.
    Образование Вузы Олимпиада Минпросвещения РК
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