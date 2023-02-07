Почти 200 лиц в сфере бизнеса наказаны в Астане за нарушение правил пожарной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году 188 лиц в сфере бизнеса наказаны за нарушение правил пожарной безопасности в Астане. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Еркин Отаргалымулы на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По линии пожарной безопасности проведено 1069 проверок. По результатам этих проверок выявлены 4 195 фактов несоответствия правилам пожарной безопасности. Из допустивших такие факты 352 лиц 188 привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 15 млн 782 тысяч тенге. В отношении субъектов, не выполняющих законные требования органов государственного пожарного контроля, в специализированный межрайонный административный суд города Астаны направлено 47 административных дел», – сказал Еркин Отаргалымулы.

По его словам, основные нарушения, выявленные на объектах бизнеса, это неправильная организация путей эвакуации, дефекты в электропроводке, ненадлежащее содержание систем противопожарного водоснабжения.

Спикер также отметил, что с 2020 года действует мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства. В связи с этим, одним из приоритетных направлений работы департамента по чрезвычайным ситуациям является проведение комплекса организационных мероприятий с целью снижения количества пожаров и уменьшения ущерба от них. В условиях ограничений, установленных для контролирующих органов, основная работа была направлена на проведение агитационно-разъяснительной работы.



