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    Почти 20 тысяч полицейских и гвардейцев обеспечивают безопасность казахстанцев в Наурыз

    22 Марта 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В дни празднования Наурыз мейрамы по Казахстану около 20 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии заступили на службу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В столичном центре оперативного управления министр внутренних дел Марат Ахметжанов провел оперативное совещание с личным составом региональных департаментов полиции.

    «На вас выпала ответственная задача – нести службу в эти праздничные дни. Необходимо на высоком уровне обеспечить безопасность и покой наших граждан. Проявлять заботу, чуткость и внимательность к каждому гражданину и его обращению. Быть вежливыми и корректными. Люди должны быть уверены, что полиция и Национальная гвардия – всегда на страже», – отметил глава ведомства.

    Он также поздравил своих коллег с национальным праздником Наурыз.

    «Пусть этот светлый праздник принесет всем радость, мир, тепло и благополучие», – пожелал министр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МВД РК Наурыз
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