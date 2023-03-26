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    Почти 20 тысяч кубометров воды откачали за сутки с улиц Петропавловска

    26 Марта 2023, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске установилась теплая весенняя погода. Улицы города повсеместно превращаются в огромные лужи. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского акимата, сегодня на улицах Петропавловска работают 47 единиц техники, 24 мотопомпы и 90 человек личного состава коммунального предприятия «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения».

    «Накануне задействовали 84 человека личного состава, 43 единицы техники и 24 откачивающих устройства. За сутки в городе откачали около 20 тысяч кубометров воды. В первую очередь, водооткачивающая техника убирает воду из наиболее подверженных подтоплению мест: поселок Рабочий, микрорайоны Береке, Подгора, Солнечный-2. Работы по ликвидации локальных подтоплений начались еще 13 марта», - сообщили в пресс-службе.

    В Петропавловске на период паводка подготовили запас горюче-смазочных и инертных материалов, сборные эвакуационные пункты на базе трех школ. Составлены схемы, заведены журналы регистрации, определены ответственные лица за организационную работу эвакопунктов. Ветеринарная станция города с начала марта обошла жилые дворы. Для эвакуации животных с подтопляемых территорий подготовили временные места для их размещения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Паводок Петропавловск
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