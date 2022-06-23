Почти 20 новых школ построят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Девятнадцать новых школ построят в течение трех лет в Карагандинской области. Две новые будут введены в эксплуатацию уже в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План на 2022-й – приступить к строительству двух школ взамен аварийных и отремонтировать 142 объекта образования. С 1-го по 4-й класс дети обеспечены бесплатным горячим питанием. Во всех организациях образования установлены тревожные кнопки и системы оповещения. В школах, где свыше 500 учащихся, внедрена специализированная охрана и установлены турникеты. Ведется работа по приведению в соответствие с требуемыми нормами законодательства системы видеонаблюдения во всех организациях образования», – проинформировал на брифинге на платформе Службы центральных коммуникаций аким Карагандинской области Женис Касымбек.

По его словам, большая работа проводится по приобщению детей, в том числе и с особыми потребностями, к спорту. К примеру, в рамках госзаказа 10 тренеров по плаванию прошли обучение для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями. Охвачено свыше 80 детей. С нового учебного года начнет свою работу Центр поддержки детей с аутизмом в Караганде.

В рамках Года детей в областном центре работает проект «Искусство для всех», который дал школьникам и студентам бесплатный доступ в театры, концертные залы и музеи.