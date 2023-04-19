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    Почти 2,8 тысячи переселенцев ожидают в СКО

    19 Апреля 2023, 14:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Северо-Казахстанскую область планируют переселить 2 660 человек из трудоизбыточных регионов страны и 138 кандасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов сообщил, что утвержден перечень населенных пунктов для расселения прибывших.

    «Предусмотрено оказание материальной помощи, в том числе выплата субсидий на переезд и аренду жилья. Будет предоставлен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам в размере до 4 млн тенге», - проинформировал Ринат Ельжасов.

    В регион с начала года прибыли 148 семей из трудоизбыточных регионов в составе 483 человек. Из них 31% - из Астаны, 26% - из Туркестанской области и 11% - из Шымкента. Из России, Монголии, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана переехали 25 семей кандасов.

    «Совместно с Министерством труда и соцзащиты разработана Дорожная карта по стимулированию переселения на 2023-2025 годы. Планируется переселить более 8 тысяч человек с оказанием мер господдержки. За эти годы всего планируется к реализации 11 инвестиционных проектов с созданием более 3 тысяч новых рабочих мест», - добавил Ринат Ельжасов.

    В прошлом году в область прибыла 681 семья в составе 2 556 человек из трудоизбыточных регионов. Из 974 трудоспособных 820 трудоустроились.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Петропавловск
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