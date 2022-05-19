Почти 16 тыс. иностранных граждан трудятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 932 иностранных гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 630 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 154 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 643 и 837 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 343 человека, а в рамках корпоративного перевода – 2 325 человек.

«На данный момент в Казахстане насчитывается 1733 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 391 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 613 человека, Турция – 1 838 человек, Индия – 1 293 человека, Узбекистан – 1 385 человек, Великобритания – 1 083 человек», - сообщили в Минтруда.

В ведомстве также напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе т.г., МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16%).