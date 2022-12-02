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    Почти 15 тысяч человек обратились за медпомощью из-за ОРВИ в СКО

    2 Декабря 2022, 14:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 1-го октября по области зарегистрировали 14 тыс. 888 случаев ОРВИ. Рост, по сравнению с прошлым эпидсезоном, на 23 %. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей до 14 лет – 9 989, или 67 %.

    Лабораторно подтверждены 179 случаев гриппа типа В. Среди заболевших 13 беременных женщин и 67 детей в возрасте до 14 лет.

    «Из 75 тысяч привитых против гриппа – 4 тыс. 600 школьников, 8 тыс. 515 медработников, 584 беременных, 1 тыс. 899 сотрудников и опекаемых детских домов, дома ребенка, домов престарелых, 24 тыс. 091 лиц с хроническими заболеваниями и 37 тыс. 210 – по эпидемиологическим показаниям. Прививку получили 13,7 % населения области при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 10 %. Высокий охват вакцинацией против гриппа сформирует коллективный иммунитет и не допустит возникновений эпидемий», - проинформировали в пресс-службе.

    Санитарные врачи рекомендуют в случае заболевания оставаться дома, не посещать детский сад, школу во избежание дальнейшего распространения инфекции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Вакцинация
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