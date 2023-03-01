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    Почти 14 тысяч костанайцев состоят на учете по онкозаболеваниям

    1 Марта 2023, 04:18

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – За прошедший год в Костанайской области выявлено свыше 2,6 тысячи новых случаев онкологических заболеваний, на диспансерном учете состоит свыше 13,8 тысячи граждан. О помощи населению по онкозаболеваниям рассказал руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2022 года было выявлено 2 671 новых случаев онкологических заболеваний, показатель заболеваемости составил 320,2 на 100 тысяч населения. Увеличение выявляемости злокачественными новообразованиями связано с активизацией оказания медицинской помощи в области. В частности, увеличилось проведение скрининговых обследований. Всего на диспансерном учете по Костанайской области состоит 13 832 человека, - рассказал Джандаев. – Показатель смертности за 2022 год составил 82,3 на 100 тысяч населения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель был снижен на 4 %».

    По данным ведомства, в структуре заболеваемости на первом месте стоит рак кишечника – 12 %, на втором – рак молочной железы – 11,7 %, на третьем – рак легкого 10 %. В структуре смертности от злокачественных новообразований на первом месте стоит рак легкого – 14,9 %, на втором месте колоректальный рак – 12,4 % и на третьем месте рак желудка – 9,8 %.

    Руководитель профильного ведомства напомнил, что совершенствование онкологической помощи в регионе осуществляется в рамках реализации комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 года. Причем, за 2022 год были достигнуты все пять из пяти индикаторов плана.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение
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