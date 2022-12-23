Почти 14 тысяч иностранцев трудятся в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 декабря 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 13 тысяч 951 иностранный гражданин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 568 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 017 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 436 и 810 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 564 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 556 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 679 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 384 тысяч граждан Казахстана, что составляет 97 % от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 780 человек (42 %); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 476 человек (11 %); профессиональной, научной и технической деятельности – 1 057 человек (8 %); обрабатывающей промышленности – 953 человек (7 %); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 547 человек (4 %).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 518 человек, Индия – 1 645, Турция – 1 577, Великобритания – 1 091, Узбекистан – 693.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В январе текущего года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц – на 7 255 единиц (25 %). В декабре текущего года квота была сокращена дополнительно на 997 единиц до 20 100.



