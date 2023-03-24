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    Почти 12 тысяч учителей физкультуры пройдут курсы повышения квалификации в 2023 году

    24 Марта 2023, 20:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти 12 тысяч учителей физической культуры пройдут курсы повышения квалификации в 2023 году. С начала февраля текущего года около тысячи учителей физической культуры уже повысили свою квалификацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Образовательная программа включает в себя нормативно-правовое и психолого-педагогическое направления, совершенствование содержания и методы обучения в контексте повышения качества образования, современные технологии преподавания физической культуры, физическое воспитание школьников с особыми образовательными потребностями и цифровую компетентность.

    Как пояснил генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Сагдат Садыков, на сегодня в центре сформирован состав лекторов. Темы вариативного модуля определяются слушателями в ходе входного анкетирования. В частности, включены современные методы преподавания учебных занятий для детей с особыми образовательными потребностями и национальные виды спорта.

    «Для повышения профессиональной компетентности учителей физкультуры разработана программа с использованием новых методов обучения. В текущем году профессиональную компетентность и квалификацию повысят почти 12 тысяч педагогов физической культуры организаций среднего образования на бюджетной основе», – отметил Сагдат Садыков.

    Кроме того, на основе проведенного анализа учителями физкультуры было предложено включить в программы вопросы инклюзивного образования и увеличения практических занятий.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Минпросвещения РК
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