Почти 100 мигрантов были найдены без одежды на греко-турецкой границе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex оказало помощь в спасении 92 человек, найденных раздетыми недалеко от границы между Грецией и Турцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Две страны обвинили друг друга в жестоком обращении с мигрантами после того, как изображения были опубликованы в социальных сетях и вызвали общественный резонанс в мире.

Греческая полиция сообщила, что обнаружила мужчин в пятницу недалеко от реки Эврос, которая служит границей между Грецией и Турцией. Полиция сообщила, что расследование показало, что мужчины переправились через реку в Грецию на резиновых лодках.

Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос заявил, что мигранты были доставлены туда турецкой военной полицией.

Министр внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы отверг обвинение, что ответственность лежит на его стране. И. Чатаклы заявил: «Поскольку вы не смогли найти ни одного случая нарушения прав человека [Турцией], вы просто пытаетесь выставить напоказ изображение вашей жестокости, которую вы причинили, как будто [Турция] сделала [это]».

Директор по коммуникациям турецкого правительства Фахреттин Алтун назвал обвинение в адрес Турции продуктом «греческой машины фальшивых новостей».

Агентство ООН по делам беженцев осудило такое жестокое и унижающее достоинство обращение с людьми и призвало к проведению расследования этого инцидента.

Нелегальная миграция на территорию Европейского Союза является растущей проблемой. По данным Frontex, за первые девять месяцев текущего года на границах ЕС было зафиксировано почти 230 тыс. «незаконных въездов», что на 70 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с 2016 года.





Фото: Reuters