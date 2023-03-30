Почти 10 млрд тенге направят на поддержку МСБ в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Поддержка малого и среднего бизнеса в Костанайской области осуществляется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. О том, как реализуется проект в регионе и сколько средств выделено на развитие МСБ в регионе сообщил руководитель правления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Назарбек Конкабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нацпроектом предусмотрены такие меры финансовой поддержки предпринимателей, как субсидирование, гарантирование, предоставление субъектам малого предпринимательства госгрантов до 5 млн тенге для реализации новых бизнес-идей, а также подведение недостающей инфраструктуры к производственным объектам.

В частности, это подведение водоснабжения, водоотведения, газификация, водоводы, линии электропередач и другие виды коммуникаций, кроме автомобильных дорог).

«В 2022 году на реализацию данных мер было выделено 12,6 млрд тенге. По итогам прошлого года в рамках выделенных средств поддержано 1 783 бизнес-проекта, в том числе выдано 1 737 кредитов на сумму 53,2 млрд тенге на льготных условиях, 40 грантов на сумму 180 млн тенге, на реализацию новых бизнес-идей в сумме до 5 млн тенге, а также реализовано 6 проектов по строительству инфраструктуры для производственных объектов общей стоимостью 4,4 млрд тенге»,- сообщил Конкабаев.

Фото: пресс-служба акимата Как пояснили в управлении, в разрезе отраслей экономики поддержанных проектов преобладают торговая деятельность – 33%, транспорт и складирование – 19% и обрабатывающая промышленность – 18%.

«Сегодня государством созданы все условия и возможности для повышения доступности к финансированию предпринимателей моногородов и сельских населенных пунктов. К примеру, благодаря инструменту «портфельное субсидирование и гарантирование» была решена многолетняя проблема с залогом для сельских предпринимателей. Так, за прошлый год 40% кредитов (690 проектов) выданы предпринимателям на селе со ставкой вознаграждения всего 5% годовых.

Если за 10 лет по «Дорожная карта бизнеса-2025» в «южных» регионах области субсидированием и гарантированием было поддержано 150 бизнес-проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге, то только за 2022 год в данных регионах было поддержано уже 174 проекта на общую сумму 1,1 млрд тенге»,- отметил Конкабаев.

В этом году на реализацию нацпроекта выделено 9,9 млрд тенге, из которых большая часть суммы - 6 384,6 млн тенге будут направлены на субсидирование кредитов, где планируется поддержать 1 034 проекта. На гарантирование кредитов предусмотрено 1 843,2 млн тенге и планируется поддержать 887 проектов, 84 млн тенге - на грантовое финансирование, более 1,5 млрд тенге - на развитие производственной инфраструктуры по 3 проектам.

«Уже за 2 месяца текущего года в рамках мероприятий Национального проекта субъектам частного предпринимательства просубсидировано 58 проектов на сумму кредитов 9,9 млрд тенге; прогарантировано 25 проектов на общую сумму гарантии 1,1 млрд тенге. В рамках грантового финансирования проведение конкурса запланировано на май-июнь текущего года. Кроме того, уже с начала текущего года осуществляется реализация 3 проектов по подведению недостающей производственной инфраструктуры к объектам предпринимателям на общую сумму 1,6 млрд тенге»,- заключил Е. Конкабаев.