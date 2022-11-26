Почему в наше время звезды становятся ярче - рассказ астрофизика

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Всем нам известно крылатое выражение «через тернии к звездам». Как занятия в кружке телеcкопостроения привели в науку, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал ведущий инженер Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Максим Кругов.

- Максим Анатольевич, ко Дню Республики Вас наградили орденом «Құрмет» как инженера - высококвалифицированного специалиста по установке, настройке, ремонту и обслуживанию телескопов. Кроме выполнения инженерно-технических работ вы активно участвуете в научно-исследовательской деятельности института. Вы больше инженер или исследователь?

- Я инженер, и, наверное, иногда исследователь со специализацией в области микропроцессорных систем, оптики и механики. Астрономией увлекаюсь с детства, как раз все началось с кружка телеcкопостроения. Уже после окончания института часто с друзьями посещали наши обсерватории, и однажды остался работать здесь, когда понял, что мои знания инженера и любовь к звездам пригодятся именно тут. Рад, что нашел свое призвание и работаю в команде профессионалов Астрофизического института Казахстана. А награду рассматриваю как знак уважения всему коллективу института, это действительно многолетний труд всей команды.

Наш казахстанский АФИФ входит в международный Астрономический союз с 2013 года, недавно нас утвердили в Международном альянсе виртуальных обсерваторий. И это была далеко не формальная процедура. Только представьте, когда ночью, в течение нескольких часов, директор и руководитель проекта на онлайн-собрании с представителями Комитета из десятка стран представили оцифрованный нашим институтом материал почти 80-летней истории наблюдений в Казахстане! В рамках проекта по Виртуальной обсерватории мы включились в общемировую базу, не только прошлую, а также настоящую и будущую!

Этот результат продвижения и успеха был заложен в марте 2012 года, когда на Тянь-Шаньской астрономической обсерватории мы сначала модернизировали и автоматизировали Восточный метровый телескоп. Затем, там же, переделали второй телескоп. Эти оба телескопа с тех пор работают каждую чистую ночь, как для наших казахстанских проектов, так и международных.

- Что значит модернизировать телескоп?

- Модернизировали – значит, поставили новую электронную современную систему управления, рассчитали, изготовили, установили оптический 5-линзовый редьюсер фокуса, усовершенствовали механику и подключили к промышленным системам дистанционного управления. И вот так, последовательно, как по лестнице на Медеу, мы двигаемся от телескопа к телескопу, от обсерватории к обсерватории. Сначала Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория, затем обсерватория Ассы-Тургень. Сегодня мы продолжаем устанавливать новые телескопы, привлекать ведущие университеты и научные организации, как Казахстана, так и со всего мира.

- В чем сегодня особенность обсерватории Ассы-Тургень?

- Начну с истории. Не так давно обсерватория Ассы-Тургень получила имя академика Национальной академии наук Тукена Омарова, известного ученого, который многие годы руководил Астрофизическим институтом и в создании, развитии казахстанских обсерваторий сыграл главную роль. Из истории нашего института мы знаем, что решение о создании наблюдательного пункта на Ассы-Тургеньском высокогорном плато со строительством трех телескопов с зеркалами 2,6 метра, 1,5 метра и 1 метр было принято после доклада Тукена Бегалиевича на Президиуме Астрономического совета академии наук СССР в марте 1977 года.

История показала, что выбор был абсолютно правильным: качество изображения и получаемые спектральные данные одни из лучших в мире. Это можно видеть по публикуемым телеграммам на сайте NASA с нашей обсерватории Ассы. Таких обсерваторий с высоким качеством астрономического неба в мире единицы.

У этой уникальной обсерватории есть история - история возрождения. Большой телескоп Ассы-Тургеньской обсерватории начали собирать в 1989 году, но после 1991 года, когда Союз распался, он, также как вся наука, остался без должного внимания. Но благодаря энтузиастам - ныне покойному научному сотруднику Астрофизического института Фариду Рспаеву - телескоп сохранился, и все эти годы продолжает исправно работать. Помню, как впервые приехали сюда и, увидев полное запустение, не отступили и начали восстановление и модернизацию обсерватории.

Сейчас большая часть сил нашего института направлена на работу в Яссы-Тургеньской обсерватории. Инфраструктуру обсерватории готовим из расчета установки 20-30 роботизированных телескопов. По территории обсерватории проложено оптическое волокно, способное передавать огромные потоки данных, установлен центр обработки данных, тут отдельное спасибо нашим друзьям из IT-сектора. На самом деле, 90% работы обсерватории - это современные системы обработки, передачи и анализа. Сейчас только один телескоп национальной системы космической ситуационной осведомленности за ночь создает около 30 гигабайт информации, которую нужно обработать. В институте создан один из мощнейших в Казахстане вычислительных кластеров. А если принять во внимание, что обсерватория находится в 85 км от международного аэропорта Алматы, то становится ясным ее будущее, как Национальной обсерватории Казахстана и научного хаба. Этот статус, считаю, позволит нам получать данные согласно всем современным астрономическим стандартам и вносить свой вклад в мировую науку для всестороннего изучения астрофизических явлений.

Сейчас на обсерватории работает крупнейший в Казахстане 1,5-метровый телескоп, который силами сотрудников АФИФ был введен в строй и сейчас участвует в десятках международных проектов. Так же установлен ряд новых телескопов обсерватории, которые, благодаря современным информационным технологиям, работают без наблюдателя по файлу задания. Первый такой телескоп был установлен в сотрудничестве между Лабораторией энергетического космоса (Назарбаев Университет) и Лабораторией космических наук (Калифорнийский университет, Беркли) еще в 2018 году.

- Насколько мне известно, именно Вы руководили и непосредственно участвовали в сложных инженерных работах по сборке и установке 70-сантиметрового телескопа Назарбаев Университета, а также в разработке и сборке павильона с быстрооткрывающимся куполом для него. И в итоге стали обладателем диплома в номинации «Исследователь года» Международной премии «Scopus Awards», как самый часто цитируемый казахстанский автор по данным международной научной компании Elsevier-Scopus. Насколько стимулируют Вас такие награды?

- Мне уже 50 исполнилось, поэтому, конечно, рад, когда признают и оценивают мой труд. Но опять хочу подчеркнуть свою мысль о призвании. Когда человек занимается своим делом, это больше радость, чем работа. Например, я, как только вижу, что впереди намечаются по прогнозу чистые ночи, сразу в горы, к своим детищам - телескопам, хотя всеми телескопами можно управлять удаленно, при помощи компьютера. Находясь здесь, еще раз осознаю, что мое детское стремление смотреть в небо оказалось верным на всю жизнь. Поэтому всегда за то, чтобы наши дети делали правильный выбор профессии. И телескоп, который мы установили в Назарбаев университете, надеюсь, будет нам в подмогу. Потому что нам нужны молодые инженеры и ученые, которые продолжат наше дело и увидят лучше и ярче нашу Вселенную.



