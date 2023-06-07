Почему в Казахстане выросли расходы на содержание квазигоссектора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопрос касательно увеличения бюджетных кредитов для квазигоссектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса депутат Екатерина Смышляева задала вопрос министру касательно роста содержания квазигоссектора.

«Только в 2022 году 45 видов деятельности гос- и квазигоспредприятий были переданы рынку. Активно идет приватизация. Кроме того, сейчас в целом проводится ревизия квазигоспредприятий. В принципе, это можно было бы назвать успешным опытом, но, к сожалению, расходы на содержание этих предприятий выросли. Только в 2022 году они выросли в 1,4 раза и составили боле триллиона тенге. Почему при сокращении в целом участия государства в плане организационном расходы на их содержания растут?» - спросила она.

Глава Минацэкономики дал свои пояснения.

«Действительно, такой вопрос есть, сейчас мы такую работу проводим по передаче в конкурентную среду госпредприятий там, где это возможно», - сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что совместно с АЗРК и Всемирным банком проводится реформа квазигоссектора.

«Но в прошлом году в два раза были увеличены бюджетные кредиты до 500 с лишним млрд тенге, а также пополнения уставного капитала в четыре раза были увеличены. Дело в том, что эти бюджетные кредиты направлялись на решение социальных задач. На пополнение капитала Продкорпорации для стабилизации цен на агропромышленном рынке, а также на индустриально-инновационное развитие», - уточнил Алибек Куантыров.

По его словам, 200 млрд тенге было выделено на индустриальные проекты, на агропромышленные проекты, на социальное жилье и так далее, и все они являются возвратными.

«Что касается пополнения уставного капитала, то здесь больше на социальные нужды, в том числе на Казводхоз и на другие социальные нужды», - добавил Алибек Куантыров.