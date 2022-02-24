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    Почему в Казахстане уплаченные за утильсбор средства возвращают отечественному автопрому

    24 Февраля 2022, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев объяснил причины решения касательно возврата средств отечественному автопрому за утильсбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законодательство помимо утильсбора предусматривает защиту внутреннего рынка. Это первое. Второе – механизм привлечения инвестиций. Постараюсь объяснить, для чего. Так или иначе, все страны защищают собственный рынок. Такой же утилизационный сбор есть у России, Беларуси, Узбекистана. К слову, в Узбекистане кроме утильсбора, который выше, чем у нас, еще 120% составляет таможенная пошлина», - сказал Марат Карабаев на брифинге в СЦК.

    Он привел еще один пример.

    «Южная Корея, которая многие годы занимается автомобильной промышленностью, при импорте машины, произведенной за пределами страны, обязала платить регистрационный сбор в размере 50 тысяч долларов. То есть, помимо экологии, это еще и механизм защиты отечественного рынка. Разные страны пользуются разными инструментами. Мы пользуемся инструментом именно утильсбора», - подчеркнул вице-министр.

    «В целом, когда Казахстан вступил в ВТО, необходимо было создать равные условия для всех товаров, обращающихся на нашем рынке. Но при этом требованием ВТО было возврат средств отечественному автопрому. Но при этом, «Жасыл даму» берет на себя обязательство об утилизации автомобиля», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Экономика Транспорт Утильсбор
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