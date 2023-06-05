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    Почему в Казахстане еще не введен запрет на вейпы

    5 Июня 2023, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопрос журналистов касательно затянувшегося введения запрета на вейпы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавно Минздрав проводил круглый стол о запрете вейпов, общественники обвинили вас в том, что МНЭ тормозит внедрение запрета вейпов», - так прозвучал вопрос представителей СМИ в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа.

    По словам министра, запрет пока не соответствует правилам Анализа регуляторного воздействия.

    «Как всегда, Минэкономики обвиняют. Есть Анализ регуляторного воздействия (АРВ). Это процесс, когда то или иное регулирование (новый законопроект какой-то, нововведение) должно данный процесс пройти, чтоб мы не ущемляли интересы бизнеса. Каждый уполномоченный орган, который разрабатывает тот или иной законопроект, должен АРВ пройти. К сожалению, Минздрав уже полгода не может его пройти. Мы им несколько раз возвращали на доработку, потому что они делают не в соответствии с правилами АРВ», - отметил глава Миннацэкономики.

    «Мы же должны думать еще и о малом и среднем бизнесе. Когда они правильно все сделают, тогда мы готовы пойти (на это). Лично я поддерживаю запрет вейпов. Хотя, наверное, это не панацея. Нужно отработать и какие-то регулирующие меры. Просто так запретить - это неправильно. Но в целом мы готовы пойти на это», - добавил А. Куантыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Здравоохранение Другие государственные органы Миннацэкономики
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