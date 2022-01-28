Почему увольняются медицинские работники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На коллегии управления здравоохранения Северо-Казахстанской области обсудили проблему нехватки медицинских кадров. По области сейчас не хватает 285 врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела общественного здравоохранения Еркебулан Баязитов отметил, что укомплектованность врачами в прошлом году снизилась на 2%. Не хватает 285 врачей. Закрыли за счет совместительства 128 вакансий.

Наибольший дефицит кадров в Многопрофильной областной больнице, городской поликлинике № 1, областном центре фтизиопульмонологии. Среди районных больниц – в районе М. Жумабаева, Шал акына и Уалихановском.

«Квалифицированные работники здравоохранения выбирают соответствующий их потребностям уровень жизни, возможности профессионального роста, предлагаемые другими регионами страны и Российской Федерацией. Высокий уровень квалификации наших врачей делает их конкурентоспособными и востребованными в городах республиканского значения. Молодые специалисты и специалисты, прибывшие из других регионов в нашу область, обратно уезжают, потому, что они не обеспечиваются благоустроенным жильем», - сказал Е. Баязитов.

В прошлом году в регион прибыли 99 специалистов. Подъемное пособие получил 121 врач на общую сумму 220,5 млн тенге. 150 специалистов получили подъемные по программе «С дипломом в село!» в районных больницах. На этот год выделили на подъемные пособия 250 млн тенге.

«Дополнительные меры были оказаны со стороны директоров медицинских организаций. В Многопрофильной областной больнице выплатили по одному миллиону тенге шести молодым врачам. В областном центре психического здоровья – пяти молодым специалистам, ежемесячно производится оплата аренды жилья в размере 50% от стоимости жилья. Такие меры поддержки оказываются во многих медицинских учреждениях, но различие – в продолжительности оплаты и процентов от аренды жилья», - сообщил Е. Баязитов.

За счет местного бюджета в медицинских университетах страны обучаются 146 резидентов. В этом году планируют в резидентуру направить еще 60 врачей.

Е. Баязитов предложил ряд мер по снижению дефицита и привлечения медицинских кадров в регион. Одно из них – строительство жилья для врачей.

«Планировалось строительство девяти этажного дома для медицинских работников, но в связи с отсутствием финансирования проект не реализован. Просим также рассмотреть возможность реализации проекта «Дом врача» в крупных районах нашей области, таких как район им. Г. Мусрепова, Тайыншинский, Кызылжарский и Айыртауский», - сказал Е. Баязитов. Присутствовавший на коллегии заместитель акима области Тимур Султангазиев, курирующий отрасль здравоохранения, отметил актуальность предложений и пообещал поднять вопрос на уровне акима области.

«У медицинских организаций и акиматов есть возможность по привлечению и удержанию кадров через предоставление арендного жилья. На селе – на уровне строительства домов. Прошу предоставить информацию в разрезе медорганизаций. Другой вопрос – удержание кадров. Есть молодые сотрудники, которые уезжают. Необходимо главным врачам обеспечить условиями, закрепить наставника, который бы понимал проблемы сотрудника. Проблемы нужно решать на местах», - сказал Т. Султангазиев.