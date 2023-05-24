Почему страны ЕАЭС перенесли реализацию «Цифровой повестки», рассказал Серик Жумангарин

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в ходе сессии «Цифровая трансформация ЕАЭС» на полях II Евразийского экономического форума заявил, что цифровая повестка является одним из основных приоритетов развития Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый главный приоритет, который мы должны обеспечивать и который мы изначально декларировали - это организация четырех экономических свобод. Изначально мы говорили об экономическом объединении, и доказывали населению и бизнесу преимущества союза», - отметил Серик Жумангарин.

Он также подчеркнул важность следования ориентирам, заложенным в Договоре о ЕАЭС и Стратегии ЕАЭС-2025. Однако, по его словам, на сегодня исполнение Стратегии оставляет желать лучшего и наблюдается отставание по некоторым намеченным планам, притом что ЕАЭС зашел в такой этап взросления, который осложняется несколькими факторами, в числе которых последствия пандемии коронавируса и изменения геополитической обстановки.

В числе основных приоритетов ЕАЭС Серик Жумангарин назвал развитие цифровой повестки.

«С ней так или иначе связано технологическое развитие. Цифровая повестка - это распределенная цифровая платформа союза. Мы опять перенесли ее реализацию, что происходит по объективным причинам», - отметил заместитель Премьер-Министра.

По его словам, развитие цифровой повестки на пространстве ЕАЭС позволит обеспечить динамичное решение текущих проблем, например, устранения барьеров между странами Союза в области технического регулирования.

II Евразийский экономический форум проходит в Москве 24-25 мая. Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств-членов ЕАЭС.



