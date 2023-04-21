Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Почему полиция не принимает меры после сигнала о бытовом насилии, объяснили в МВД РК

    21 Апреля 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч вызовов на семейные конфликты. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Их не становилось меньше и тогда, когда «побои» и «легкий вред здоровью» преследовались в порядке уголовного законодательства. Как видно на слайде, в 2015-2016 годы по более 100 тысячам сообщениям виновные не несли никакого наказания. Законодательство поменяли, однако столкнулись с другой проблемой», - сказал Игорь Лепеха в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

    По его словам, зачастую жертвы не хотят «выносить сор из избы», поскольку находятся в финансовой и психологической зависимости от агрессора.

    «В свою очередь Министерством внутренних дел принимаются меры реагирования по каждому сигналу о бытовом насилии. В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевших от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности. Как результат – безнаказанность порождает вседозволенность. Рукоприкладство переходит в привычку. А отсюда уже более тяжкие последствия», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис МВД РК Общество Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные полицейские установили находившихся в розыске уголовных преступников
    Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
    Более 60 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде госпособий и соцвыплат по уходу за ребенком
    Пособие многодетным матерям повысят в Казахстане
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров