Почему олигархам разрешили оставлять часть незаконно выведенных активов, объяснила депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Снежанна Имашева ответила на вопросы журналистов об ответственности лиц при возврате незаконно выведенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если возврат активов будет добровольным, то будет заключаться соответствующее соглашение, по которому лицо, активы которого признаны незаконными, обязуется вернуть часть активов или все. В этом случае его дальнейшее уголовное преследование не будет осуществляться. Если добровольно вернул, то дальнейшего преследования не будет. Таковы будут условия соглашения при добровольном возврате», - сказала Снежанна Имашева в кулуарах Мажилиса.

Представители СМИ попросили депутата объяснить слова заместителя Премьер-Министра - министра финансов РК Ерулана Жамаубаева о том, что какая-то часть изъятых средств из незаконно выведенных активов будет оставаться у собственника.

«Это будет решаться комиссией, которая будет создана при участии депутатов и Правительства. Например, есть объекты, возврат которых может ухудшить предприятие, если это банк, может повлечь бегство депозитов и капиталов. Это может еще больше сказаться на нашей экономике. Есть активы, которые могут очень сильно повлиять на экономическое и социальное положение в целом государства», - отметила Снежанна Имашева.

По ее словам, это решит комиссия.

«Есть объекты, которые лучше, чтобы собственник и дальше содержал, чтобы это не повлекло других тяжелых последствий. Допустим, это банк. Достаточно объявить, что у банка проблемы и начнут уходить депозиты. Его перестанут финансировать кредиторы, это для нашей финансовой системы повлечет неустойчивость. Тем более, если это большой банк. Здесь нужно комиссии все-таки определять целесообразность возврата актива», - заключила депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

