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    Почему нельзя запускать петиции с требованием снять акимов или министров

    5 Июня 2023, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется ввести институт петиций. При этом в законопроекте предусмотрен ряд вопросов, которые не могут быть предметом петиции. Среди них – назначение и избрание на должность, освобождение от должности лиц, относящихся к ведению Президента, палат Парламента и Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На вопрос, почему в проект закона была включена такая мера, ответил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет. По его словам, назначения и снятие с должностей, относящихся к ведению Президента, Палат парламента и Правительства РК и так предполагают вовлечение общественности.

    «Назначение членов Правительства происходит с участием партий, победившими на выборах депутатов Мажилиса, что косвенно предполагает взаимодействие с населением в этом вопросе», - сказал он во время пресс-конференции в здании партии «AMANAT».

    Вместе с тем, он подчеркнул, что в настоящее время в Казахстане проводятся выборы акимов сельских округов и выборы акимов районов.

    «Население избирает депутатов, есть императивные мандаты. Эти механизмы предполагают вовлечение ответственности, они более эффективно действуют в этом направлении. Так как эти инструменты не актуальны, мы посчитали не включать назначение и снятие должностей в перечень тех вопросов, которые рассматриваются в рамках петиций», - пояснил Мадияр Кожахмет.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК приняли во втором чтении закон «Об общественном контроле». В законопроекте определены вопросы, которые не могут быть предметом петиции:

    - вопросы, которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, посягать на конституционный строй и общественную нравственность;

    - изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы её правления, а также основополагающих принципов деятельности государства, заложенных первым президентом РК, и его статуса;

    - административно-территориального устройства и границ государства;

    - досудебного расследования и правосудия;

    - высшего надзора органов прокуратуры;

    - внешней разведки, контрразведывательной, оперативно-розыскной, правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

    - уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях;

    - обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка;

    - амнистии и помилования;

    - назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению президента, палат парламента и правительства РК;

    - выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан;

    - регулируемые законодательством о выборах и республиканском референдуме;

    - государственных символов;

    - статуса государственного языка;

    - изменения функций государственных органов;

    - об отмене и изменений решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения и (или) чрезвычайной ситуации.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Общество МИОР
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