Почему не было интернета в Астане, объяснила Гостехслужба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Причину сбоев в работе сети Интернет в Астане и Акмолинской области назвали в Государственной технической службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ГТС.

«Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании. Проведены работы по переходу на резервные источники питания.

Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе сети Интернет в г. Астана и Акмолинской области. В данное время все работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.



