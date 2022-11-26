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    Почему не было интернета в Астане, объяснила Гостехслужба

    26 Ноября 2022, 22:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Причину сбоев в работе сети Интернет в Астане и Акмолинской области назвали в Государственной технической службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ГТС.

    «Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании. Проведены работы по переходу на резервные источники питания.

    Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе сети Интернет в г. Астана и Акмолинской области. В данное время все работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.
    Астана Интернет Связь, ТВ, IT
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