Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Почему казахстанцам отказывают в льготном автокредитовании в банках

    23 Мая 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор филиала АО Евразийский Банк Назым Уразгулова ответила на вопрос журналистов о частых отказах банков второго уровня в предоставлении льготного автокредита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно политике Национального банка, у нас общие требования. В первую очередь – за последние шесть месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает платежеспособность клиента. Во вторую – совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов», - сказала Назым Уразгулова на брифинге в СЦК.

    Она привела пример.

    «К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тыс. тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50% – 50 тыс. тенге. Допустим, если у него на 30 тыс. тенге ипотека, клиент может рассчитывать только на оставшиеся 20 тыс. тенге. Потому что закредитованность населения – тоже не лучший вариант», - заключила Н. Уразгулова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Экономика Транспорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая