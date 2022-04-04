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    Почему дорожают овощи в РК, объяснил министр сельского хозяйства

    4 Апреля 2022, 14:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил рост цен на овощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сезонный фактор имеет место, если вы все статистику смотрели, действительно, у нас по ряду товаров в целом инфляция 12%, по социально значимым продуктам питания. Это связано с тем, что приближается межсезонье, когда все запасы, которые у нас были с прошлого года, которые мы копили и в стабфондах, сейчас будут заканчиваться и будет новая свежая поставка продукции», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа.

    Он продолжил свою мысль.

    «Скоро у нас и капуста начнется, сейчас межсезонье, по картелю вопрос закроем, у нас из Узбекистана придет картофель и свой уже в июне подорожает. Если вы возьмёте статистику, посмотрите среднегодовые данные у нас, рост из года в год, в этом году даже рост не такой большой, запас основных продуктов питания у нас есть, их достаточно для того, чтобы покрыть внутреннюю потребность. Поэтому никакого ажиотажа не должно быть», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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