Почему дорожает сотовая связь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8 мая абонентов «Beeline Казахстан» уведомили об очередном повышении тарифов, без объяснения причин. Корреспондент МИА «Казинформ» обратился за разъяснениями к оператору.

Абонентов «Beeline Казахстан» поставили непосредственно перед фактом повышения тарифов. За разъяснениями редакция обратилась к оператору сотовой связи.

В компании заверяют, что все действия производятся согласно законодательству.

«Все изменения и корректировки условий по тарифному плану компания осуществляет в рамках законодательства Республики Казахстан. В соответствии со статьей 116 Предпринимательского Кодекса РК и статьей 20 Закона РК «О связи», оператор связи вправе самостоятельно установить тарифы на услуги связи. Согласно пункту 26 Правил оказания услуг сотовой связи, оператор формирует тарифные планы, которые предлагаются абонентам. Перечень тарифных планов, включенные в них основные и дополнительные услуги сотовой связи и тарифы на них, условия их использования, срок действия, периодичность взимания абонентской платы, объем включенных услуг определяются оператором самостоятельно и доводятся до сведения абонентов доступными оператору способами. Компания направляет уведомление абонентам посредством SMS не менее чем за 30 дней до изменений тарифного плана», - заявили в компании в ответ на запрос редакции.

Что касается причин такого подхода, здесь оператор сослался на рост количества абонентов и увеличившуюся нагрузку на сеть.

«Ежегодно растет количество пользователей, которые пользуются услугами связи. Сегодня на 100 казахстанцев приходится 91 абонент сотовой связи. Этот показатель увеличивает нагрузку на сеть. Кроме того, все большее количество абонентов потребляют все больше трафика. И если в 2020 году пользователь в сети «Beeline» тратил 12,6 Гб интернета в месяц, то в 2021 —почти 16 Гб, то есть на 26% больше. А в отдельных регионах процент роста в этот период составил 67%. Это тоже существенный фактор, влияющий на загруженность сети», - говорится в ответе.

Согласно предоставленной информации, для того, чтобы сохранять скорость и качество интернета при постоянно растущих нагрузках, оператор постоянно инвестирует в увеличение емкости и зоны покрытия сети.

Как сообщил оператор, соответствующее оборудование приходится покупать за рубежом и по дорогой цене. По факту получается, что возмещает понесенные расходы компания за счет своих абонентов.

«Стоимость одной базовой станции вместе с высотными работами и монтажом может достигать 100 млн тенге. В 2021 году сумма капитальных расходов у «Beeline Казахстан» составила 57,7 млрд тенге. При этом важно понимать, что оборудование для усиления и расширения зоны покрытия Beeline покупает у зарубежных производителей, а абонентскую плату пользователи платят в тенге. Это значит, что усилия операторов сохранить скорость становятся все дороже из-за колебания курса национальной валюты», - говорится в ответе.

Кроме того, в компании недовольны законодательными поправками.

«Еще одна причина, по которой операторы постоянно инвестируют в сеть — требования по минимальной скорости. Если оператор не соответствует им, то регулятор выписывает штраф. А в начале этого года в первом чтении Мажилисом были приняты поправки об ужесточении штрафов операторам связи. Если законопроект примут, то размер штрафа может составлять до 1500 МРП. Это серьезно увеличит нагрузку на оператора и приведет к снижению инвестиций в сеть, а значит, повлечет за собой ухудшение скорости и новые штрафы. Такая цепочка тоже может привести к пересмотру тарифов для сохранения качества мобильного интернета для конечного пользователя», - отмечают в компании.

Доводы оператора звучат резонно. Однако, факт остается фактом – нагрузка за улучшение связи, а также за понесенные компанией расходы, ложится на рядовых абонентов.