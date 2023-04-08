Почему дети уходят из дома

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года в полицию Жамбылской области поступило 75 сообщений по фактам самовольных уходов из дома и мест временного пребывания 80 несовершеннолетних, каждый их которых спустя непродолжительное время был найден. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На поиски ушедших из дома несовершеннолетних затрачивается большое количество сил и средств, сотрудники полиции отвлекаются от своих основных должностных функций и осуществляют поисковые мероприятия в круглосуточном режиме. Полицейские не только принимают меры к установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего, но и устанавливают и анализируют причины, по которым ребенок ушел из дома.

Все несовершеннолетние уходили из дома, и только в 5 случаях подростки ушли из детских социальных учреждений. В основном сбегали девушки, реже – юноши. Некоторые подростки, уходившие из дома в 2023 году, сбегали уже не в первый раз.

Во время опросов несовершеннолетние поясняли полицейским, что ушли из дома, чтобы погулять. Они ездили на попутных машинах в соседние населенные пункты, посещали торговые центры, заводили на улицах новые знакомства.

«Говоря о причинах, побудивших уйти из социальных учреждений, часто подростки объясняют их нежеланием соблюдать режим учреждения, стремлением к свободе и самостоятельности. Что касается детей, сбегающих из дома от родителей, в основном, это происходит после ссор, связанных с нежеланием детей выполнять домашние поручения или уделять больше времени учебе. Другими причинами, по которым дети уходят из дома, являются отсутствие доверия и взаимопонимания родных людей, их равнодушие. А бывали случаи, когда ребенок попросту заблудился или заигрался, потерял счет времени и побоялся идти домой, потому что мама будет ругать. Еще 6 фактов уходов были вызваны психическими отклонениями подростков», – рассказал и.о. начальника УМПС ДП Жамбылской области Манас Абдикаримов.

Иногда сбегать детей из дома побуждает аморальное поведение родителей, которые злоупотребляют спиртным, приводят домой шумные компании, постоянно грубят и оскорбляют близких, а порой и поднимают руку. Такие доводы, озвученные подростками, тщательно проверяются сотрудниками полиции и в случае, если устанавливается факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями рассматривается вопрос о привлечении родителей (законных представителей) к административной ответственности.

Стоит отметить, что в 2023 году случаев ухода из дома детей по причине аморального поведения родителей не выявлено.

«Тем не менее, всем родителям следует помнить, что дети – это ваше отражение и продолжение. Все, чему ребенок когда-то научился (и хорошему, и плохому) во многом зависит от вас. Ведь именно вы несете полную ответственность за своего ребенка до достижения им совершеннолетия», – отметили стражи порядка.

Уходы ребенка из дома влекут за собой серьезные последствия: проживая без надзора, дети могут легко попасть под опасное влияние и нередко втягиваются в преступные и аморальные действия, а также могут сами стать жертвой преступления.





