Почему бы не пересмотреть - депутат о дате празднования Дня столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Акмарал Альназарова выразила мнение по поводу пересмотра даты празднования Дня столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День столицы в любом случае нужен. Я думаю, почему бы не пересмотреть. Наверное, это дело будущего, чтобы пересмотреть и непосредственно к каким-то историческим датам привязать День столицы», - сказала Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Также журналисты задали вопрос относительно празднования 1 декабря Дня Первого Президента.

«Мы выбрали путь демократичного развития нашей страны, мы должны идти по нему (…) Этот вопрос (празднование 1 декабря - прим.) будет решаться, возможно будет переформатироваться этот праздник», - выразила мнение сенатор.

Фото: senate.parlam.kz